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20.08.2020 (21:38)

Военные полицейские ЗВО приняли участие в борьбе с террористами в ходе специального учения «Страж-2020»

В рамках специального учения подразделений военной полиции Западного военного округа, военнослужащие отработали учебно-боевые задачи по отражению нападения террористов на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

Военные полицейские организовали круглосуточное дежурство на опорном пункте. Совместно с сотрудниками военной автоинспекции, МВД и Росгвардии военные полицейские оборудовали стационарные посты на автомобильных дорогах, ведущих к месту нахождения условных террористов, а в населённом пункте организовали круглосуточное несение патрульной службы.

В ходе занятий были отработаны алгоритмы действий военнослужащих и подразделений по обнаружению и задержанию террористов, автомобильного транспорта, пытающегося проникнуть в район блокирования, либо выйти из района блокирования.

В учении также приняли участие группы быстрого реагирования                           и медицинские работники военной полиции.

После уничтожения террористов прошла тренировка по обучению личного состава приёмам доврачебной медицинской помощи в условиях, приближенных к боевым.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Аварийный район , Западный военный округ
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