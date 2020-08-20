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20.08.2020 (21:24)

Экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» провел первые артиллерийские стрельбы в рамках подготовки к конкурсу «Кубок моря-2020»

В рамках подготовки к международному конкурсу «Кубок моря-2020» экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» Каспийской флотилии провел первые артиллерийские стрельбы по морской цели в полигоне боевой подготовки ВМС Азербайджанской Республики.

В соответствии с положением о конкурсе на данном этапе морякам предстояло поразить условную морскую цель – щит размером 19 метров по длине и 5 метров по высоте на дальности 3,5 километра. Стрельба осуществляется в движении, где абсолютная скорость стреляющего корабля определяется командиром самостоятельно в диапазоне от 5 до 12 узлов. В ходе выхода в море экипаж успешно справился с поставленными задачами. 

Ранее российские моряки провели тренировки на учебно-тренировочном комплексе, где отработали порядок действий при поступлении забортной воды и  применении спасательных средств.

Конкурс «Кубок моря-2020» будет проходить в военно-морской базе «Пута» ВМС Азербайджанской Республики с 24 августа по 4 сентября. В период проведения состязаний морякам предстоит показать  свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей,  постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

В этом году в состязаниях примут участие две команды: Российскую Федерацию представит малый артиллерийский корабль «Махачкала» Каспийской флотилии, команда Азербайджанской Республики выступит на патрульном корабле «G-122».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Кубок моря , Южный военный округ
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