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20.08.2020 (21:15)

Китайские военнослужащие приступили к тренировкам на российской спецтехнике инженерных войск для участия в международном конкурсе «Открытая вода-2020»

На полигоне «Вантовый» во Владимирской области военнослужащие из состава команды Народно-освободительной армии Китая приступили к тренировкам с российской специальной техникой инженерных войск для участия в международном конкурсе понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода-2020» Армейских международных игр. 

В ходе тренировочных занятий китайские военнослужащие с помощью российских коллег овладеют секретами мастерства в применении плавающих транспортеров ПТС-2, путепрокладчиков БАТ-2, паромно-мостовых машин ПММ-2М, понтонного парка ПП-2005М с буксирно-моторными катерами БМК-МО и БМК-МТ.

Китайские военнослужащие отработают сброс звеньев и оборудование паромов, замену речных звеньев, а также переправу тяжёлой бронетехники на другой берег реки Оки. Особое внимание в ходе занятий будет уделено безопасности при выполнении задач.

Ранее российские военнослужащие передали китайским коллегам около 20 образцов спецтехнике, это позволит китайской команде подготовится и принять участие в международном конкурсе «Открытая вода-2020», проводящемся на створах реки Ока, ширина которой достигает 500 м, 

глубина – до 10 м, скорость течения 1,5 м в секунду.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Открытая вода , Западный военный округ
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