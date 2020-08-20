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20.08.2020 (21:13)

Впервые военнослужащие из Республики Конго испытали оборудование для скалолазания

Для дебютантов международного конкурса «Аварийный район» из Республики Конго проводят изучение учебно-материальной базы
и комплексные тренировки этапов конкурса.
При выполнении упражнения на 12-метровом скалодроме используется оборудование для скалолазания, с помощью которого требуется в составе команды преодолеть препятствие и перенести оборудование общим весом более 250 килограмм.
Кроме того, перед участниками команд стоит задача по безопасном спуску «пострадавших» с экстремальной высоты.
В этом году на конкурс прибыли команды от Российской Федерации, Королевства Камбоджа, Республики Мали, Республики Конго, Республики Абхазии, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Лаосской Народно-Демократической Республики.
Международный конкурс «Аварийный район-2020» пройдет с 29 августа по 3 сентября 2020 года на полигоне 84 Межвидового центра переподготовки и повышения квалификации специалистов имени Маршала артиллерии Е.В.Бойчука, дислоцированного в Сергиевом Посаде Московской области.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Метки:
Аварийный район
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