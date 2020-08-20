20.08.2020 (21:09)

Российские военные автоинспекторы провели первую уникальную тренировку на узбекских патрульных машинах

Сегодня в Узбекистане российские военные автоинспекторы на автодроме общевойскового полигона «Кокандский» провела первую уникальную многочасовую тренировку на патрульных машинах «CHEVROLET NEXIA-3».

Первая тренировка российских военнослужащих на тренировочных площадках, подготовленных принимающей стороной, проходила совместно с командами Белоруссии и Узбекистана.

В ходе проведения пятичасовой тренировки в условиях экстремальной жары машины ни разу не подвели российскую команду, достойно выдержав все испытания. После дополнительных контрольных и регламентных проверок переданного российской команде автотранспорта, она намеревается увеличить темп подготовки и количество тренировок, надеясь на то, что за оставшийся период удастся полностью привыкнуть к особенному характеру автомобиля и его уникальным возможностям. В конечном варианте, время для практических и технических тренировок планируется увеличиться до 8 часов в день.

В международном конкурсе «Дорожный патруль» Армейских международных игр-2020, проводимого в условиях аномально жаркого и засушливого климата Узбекистана, российские военнослужащие будут впервые выступать на автомобилях, произведенных в этой стране.

Одной из особенностей проведения конкурса для российских военных в этом году является то, что конкурс впервые пройдет на территории Республики Узбекистан в районе с экстремальным ультрафиолетовым индексом, а подготовка и отбор лучших российских военных автоинспекторов проходил на полигоне «Ногинский» в Подмосковье.

В конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ – 2020 будут состязаться представители военной автоинспекции трех стран мира: России, Белоруссии и Узбекистана. Наиболее зрелищные мероприятия конкурса будут проводиться в период с 25 августа по 2 сентября 2020 года.

Соревнования будут проводиться в основном с использованием техники и вооружений страны организатора международного этапа конкурса. Страна организатор предоставляет командам технику и все виды ее обеспечения, необходимое количество боеприпасов для проведения тренировок и этапов конкурсов, организует размещение, питание, медицинское обеспечение личного состава.

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