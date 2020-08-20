20.08.2020 (21:07)

Военный оркестр поздравит жителей и гостей Санкт-Петербурга с Днём Государственного флага РФ

На Московской площади Санкт-Петербурга 22 августа в 12.00 состоятся торжества, посвящённые празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.

«Жителей и гостей Санкт-Петербурга поздравит военный оркестр Военно-Медицинской академии им. С.М. Кирова, специально подготовив несколько композиций», - отметил начальник военно-оркестровой службы штаба Западного военного округа, заслуженный артист Российской Федерации, полковник Сергей Вовк.

Среди произведений, готовящихся к исполнению, мелодия «Русский вальс» композитора Александры Пахмутовой и песня «Навсегда великая страна» на музыку генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

Также оркестр сопроводит исполнением Гимна Российской Федерации торжественную церемонию поднятия Государственного флага РФ.

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