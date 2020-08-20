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20.08.2020 (21:05)

Российская команда прибыла в Армению для участия в конкурсе АрМИ-2020 «Воин мира»

В рамках международного этапа конкурса «Воин мира» АрМИ-2020 в Армению прибыла команда победителей всероссийского этапа конкурса из России.

Торжественная церемония встречи российских участников конкурса «Воин мира» АрМИ-2020 состоялась в военном лицее Минобороны Армении в Дилижане.

Представители военного ведомства Армении в своем обращении назвали предстоящее событие шагом в развитии двустороннего сотрудничества в укреплении российско-армянской дружбы, пожелали российской команде успехов и заверили в высоком организационном уровне при проведении соревнований.

23 августа в Дилижане состоится открытие 12-го международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин мира».

Соревнования пройдут в период с 23 августа по 5 сентября на территории воинских частей и спортивных комплексов в городах Ереван, Дилижан и Иджеван.

Программа конкурса рассчитана на 14 дней и включает в себя военно-спортивное состязание «Атлет», конкурсы по предметам боевой подготовки «Профессионал» и «Снайпер», интеллектуальный тур «Эрудит» и литературно-художественный и танцевально-творческий конкурс талантов «Кавалер» («Сударыня»).

Международный конкурс военно-профессионального мастерства военнослужащих дружественных армий «Воин Мира» проводится ежегодно с 2009 года по решению Совета министров обороны государств-участников СНГ и в соответствии с планами двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и министерствами обороны государств-участников СНГ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Воин мира , Южный военный округ
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