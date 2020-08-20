20.08.2020 (21:03)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по вождению
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло ночное занятие по вождению автомобильной техники.
К занятиям было привлечено более 30 водителей ОГРВ ПРРМ, которые прослушали лекции об особенностях управления транспортным средством в ночных условиях.
В ходе практической тренировки по вождению военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали действия при преодолении косогоров, участков дорог с крутыми подъемами и спусками, глубокой колеей, габаритных проходов, колейного моста и других препятствий.
Занятия по вождению прошли на автодроме ОГРВ ПРРМ и носили плановый характер.
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