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20.08.2020 (21:02)

Более 30 ночных вылетов совершили летчики вертолетного полка Западного военного округа

В Санкт-Петербурге летчики армейской авиации отдельного вертолетного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа выполнили полеты в ночное время.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8, разведывательно-ударных Ми-35, Ми-28 «Ночной охотник» выполняли поиск и распознавание воздушных и наземных целей с применением средств радиоэлектронной разведки и очков ночного видения, отработали технику наземного маневрирования на аэродроме базирования, взлета и посадки в условиях ограниченной видимости, а также пилотирования по визуальному ориентированию.

Основной задачей при пилотировании ночью является максимально скрытое перемещение к объектам «противника». С этой целью в кабинах вертолетов максимально выключается световое оборудование.

Полеты выполнялись на малых и предельно малых высотах (до 50 м) как в одиночном порядке, так и в составе пар. Всего было совершено более 30 вылетов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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