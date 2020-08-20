20.08.2020 (21:00)

Уникальный комплекс «Силок» для борьбы с БпЛА смогут увидеть гости МВТФ «Армия-2020» в Екатеринбурге

Уникальный комплекс для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) «Силок» смогут увидеть гости Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2018» на Свердловском полигоне в Екатеринбурге.

Комплекс состоит на вооружении частей и подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа. Активно используется в учениях различного уровня при отработке задач радиоэлектронного противодействия беспилотным летательным аппаратам. Изделие выполняет автоматический поиск и определение координат, позволяет на дальности нескольких километров подавить работу средств беспилотной авиации с различными диапазонами частот.

В статическом показе также будут представлены другие современные комплексы РЭБ семейства «Красуха», возможности которых позволяют заглушить любые сигналы радиолокационных станций разведки противника на больших дальностях. В состав экспозиции также войдут разведывательный комплекс «Мурманск», предназначенный перехвата сигналов противника и их подавления на дальности до 5 тыс. километров, и аэродинамический передатчик помех абонентским терминалам сотовой связи «Леер-3».

Военно-технический форум «Армия-2020» пройдет на полигоне Свердловский с 27 по 29 августа. Добраться до него можно будет на автобусах от КПП 32 городка на улице Симферопольская, от станций метро «Проспект Космонавтов» и «Ботаническая», торгового центра «Академический» и из микрорайона Солнечный, а также от штаба ЦВО на проспекте Ленина, 71. Автобусы будут отходить по мере наполнения. Для автолюбителей на территории полигона откроют стоянку на одну тысячу мест.

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