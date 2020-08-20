20.08.2020 (20:44)

АрМи — крепя боевое братство

Взаимодействие оборонных ведомств стран СНГ в формате Армейских международных игр выступает универсальным инструментом развития международного военного сотрудничества и одним из факторов укрепления региональной безопасности на пространстве Содружества.

Вопросы по тематике АрМИ прочно вошли в практику военного сотрудничества и стали традиционными на заседаниях Совета министров обороны государств – участников СНГ, Комитета начальников штабов, Координационного комитета по вопросам полевой выучки и других профильных комитетов при СМО СНГ.

Государства Содружества постоянно расширяют свое участие в Армейских международных играх в качестве организаторов состязаний: в 2016 году из 3 стран-организаторов – 2 страны представляли СНГ, в 2017 году из 5 – 4 страны СНГ, в 2018 году из 7 – 5 стран СНГ, в 2019 году из 10 – 6 стран СНГ.

Важно отметить, что в текущем году все конкурсы АрМИ будут проведены на территории стран СНГ. Помимо Российской Федерации, которая берет на себя основную нагрузку, соорганизаторами игр являются Азербайджанская Республика - «Кубок моря», Республика Армения - «Воин мира», Республика Беларусь - «Снайперский рубеж», «Полярная звезда», «Уверенный прием» и Республика Узбекистан – «Военно-медицинская эстафета», «Дорожный патруль».

Вооруженные силы государств – участников Содружества Независимых Государств примут в VI Армейских международных играх самое активное участие, направив на состязания военно-профессионального мастерства более 80 команд.

В целом, устойчивая динамика роста количества команд государств Содружества, наблюдаемая за последние годы, значительное увеличение количества занятых ими призовых мест свидетельствуют о востребованности АрМИ и повышении уровня полевой (воздушной, морской) выучки войск (сил) национальных вооруженных сил.

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