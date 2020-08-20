20.08.2020 (19:54)

Российская команда по военно-медицинскому многоборью провела тренировки по спасению раненых на поле боя

Российская команда по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета» в рамках подготовки к этапу «Индивидуальное мастерство» провела тренировки по специальной подготовке. Участники Армейских международных игр-2020 ознакомились с особенностями дистанции и получили возможность потренироваться на манекенах, предоставленных узбекской стороной.

?Средний и младший медицинский состав отрабатывал остановку наружного кровотечения, проводил сердечно-легочную реанимацию, накладывал повязки, внутривенно вводил растворы и тренировался оттаскивать манекены.

?Врачебный состав проводил коникотомию (экстренная хирургическая помощь при нарушении проходимости дыхательных путей) и торакоцентез (метод удаления жидкости из плевральной области). Врачи также отработали внутривенное введение растворов и сердечно-легочную реанимацию.

Выполнение медицинских манипуляций проводилось с соблюдением правил маскировки на поле боя.

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

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