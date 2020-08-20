20.08.2020 (17:40)

Десантники из Республики Конго и Экваториальной Гвинеи впервые примут участие в Международном конкурсе «Десантный взвод»

Десантники Республики Конго и Экваториальной Гвинеи впервые примут участие в Международном этапе конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», который пройдет в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020» на полигонах «Завеличье» и «Струги Красные» в Псковской области в период с 23 августа по 1 сентября с.г.

«Мы хотим показать наши силы и знания и, конечно, победить. Своими выступлениями мы покажем, что готовы к этому конкурсу и достойно представим свою страну» - рассказал младший лейтенант Ондо Микке Олехандро, заместитель командира взвода команды Экваториальной Гвинеи,

«Мы приехали на соревнования, чтобы показать свою высокую подготовку, очень довольны организацией и приемом в России и уверены, что выступим достойно», - отметил командир парашютно-десантного взвода Республики Конго младший лейтенант Гога Этенг Симба Шеллер Джукеир.

Уже в ближайшее воскресенье состоится торжественная церемония открытия конкурса, старт которому даст командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Справочно:

Конкурс по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод» проводится в рамках Армейских международных игр в шестой раз.

Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение принимает международный этап конкурса на полигонах Завеличье и Струги Красные в третий раз подряд.

Первый конкурс по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод» состоялся в 2015 году на полигоне «Дубровичи» Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения под Рязанью, в 2016 году конкурс принимал полигон «Раевский» Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае, а в 2017 году десантники соревновались в Китайской Народной Республике.

Во всех конкурсах, первенствовала Российская команда, за исключением 2017 года, где победу одержали китайские десантники.

В стартующем 23 августа конкурсе примут участие около 200 десантников из 11 стран.

Соревнования пройдут в четыре этапа: первый – «Десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления, совершение марш-броска на 10 км», второй – «Индивидуальная гонка на боевых машинах» и «Биатлон в составе взвода, со стрельбой с места из различных положений из стрелкового оружия и гранатометов, без экипажей», третий – «Гонка преследования на боевых машинах» и «Ориентирование по выбору в составе отделений (гонка патрулей), без экипажей», четвертый – «Эстафета отделений с преодолением полосы препятствий, стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов», «Ведение рукопашной схватки», «Эстафета на боевых машинах», «Индивидуальный прыжок с парашютом на точность».

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