20.08.2020 (19:21)
Военные повара и пекари - участники международного конкурса «Полевая кухня-2020» провели пристрелку на полигоне Алабино ЗВО
Сегодня на полигоне Алабино Западного военного округа военные повара и пекаря провели пристрелку автоматов АК-74 в рамках подготовки к первому этапу конкурса АрМИ-2020 «Полевая кухня».
Уже в понедельник военные из 6 стран продемонстрируют свое мастерство во владении стрелковым оружием в рамках первого этапа международного конкурса.
Всего в международном этапе конкурса «Полевая кухня-2020» примут участие порядка 60 военнослужащих из России, Белоруссии, Узбекистана, Вьетнама, Абхазии и Армении.
«Полевая кухня» – соревнование военных поваров в приготовлении пищи и выпечке хлебобулочных изделий, а также приготовлении национальных блюд.
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