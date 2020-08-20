Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.08.2020 (19:21)

Военные повара и пекари - участники международного конкурса «Полевая кухня-2020» провели пристрелку на полигоне Алабино ЗВО

Сегодня на полигоне Алабино Западного военного округа военные повара и пекаря провели пристрелку автоматов АК-74 в рамках подготовки к первому этапу конкурса АрМИ-2020 «Полевая кухня».

Уже в понедельник военные из 6 стран продемонстрируют свое мастерство во владении стрелковым оружием в рамках первого этапа международного конкурса.

Всего в международном этапе конкурса «Полевая кухня-2020» примут участие порядка 60 военнослужащих из России, Белоруссии, Узбекистана, Вьетнама, Абхазии и Армении.

 «Полевая кухня» – соревнование военных поваров в приготовлении пищи и выпечке хлебобулочных изделий, а также приготовлении национальных блюд.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
АрМИ , Полевая кухня
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false