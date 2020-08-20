20.08.2020 (19:09)

На Черным морем экипажем российского истребителя Су-30СМ были перехвачены два самолета НАТО

Сегодня российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ две воздушные цели. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель

Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики «Атлантик-2» ВМС Франции и R.1 «Сентинел» ВВС Великобритании.

После разворота иностранных военных самолетов от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушения Государственной границы Российской Федерации французским и английским самолетами не допущено.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице