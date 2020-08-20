20.08.2020 (19:06)

С личным составом команд военных инженеров проведены занятия по изучению требований безопасности

С личным составом команд военных инженеров из Белоруссии, Узбекистана и Вьетнама проведены занятия по изучению требований безопасности, уточнению порядка и условий проведения соревнования.

Также были проверены экипировка военнослужащих, снаряжение, практические навыки использования инженерно-саперного вооружения.

Участники конкурса будут использовать миноискатели, средства защиты и инженерную технику, стоящие на вооружении российской армии.

В свободное от подготовки время с личным составом команд спланировано проведение спортивных и культурно-досуговых мероприятий.

Конкурс военных инженеров «Безопасный маршрут» в рамках «АРМИ-2020» пройдет с 24 по 30 августа с.г. на полигоне в районе д. Ташлыково Нижегородской области.

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