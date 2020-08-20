20.08.2020 (19:01)

Танкисты ЦВО уничтожили диверсантов-разведчиков в ходе учения в Челябинской области

Военнослужащие танковых полков танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) предотвратили диверсии на командные пункты и полевые узлы связи в ходе учения, проходящего на полигоне в Челябинской области.

По легенде практических действий десантно-диверсионные группы были заброшены в район размещения группировки войск. Скрытно передвигаясь на местности, диверсанты планировали провести минирование подъездных путей командного пункта группировки, складов вооружения и выкрасть секретные документы.

В ходе розыгрыша тактического эпизода группа диверсантов была обнаружены операторами технических средств наблюдения, охраны и сигнализации, действующих в рамках единой системы комплексной безопасности группировки. Получив точные координаты диверсионных групп, военнослужащие подразделений боевого охранения и передовых разведывательных походных застав вступили в бой с уловным противником. Сковав его действия огнем танков и боевых машин пехоты, военнослужащие вытеснили противника от границ защищаемого района, уничтожив в ходе преследования.

Для максимального приближения обстановки учения к боевой были использованы средства шумовой имитации и холостые боеприпасы.

Всего в практическом эпизоде было задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих, в том числе из состава подразделений специального назначения ЦВО, выполняющих роль диверсантов.

Всего к учению гвардейской танковой дивизии ЦВО, которое завершится 28 августа, привлечено более 8 тыс. военнослужащих и свыше 1.8 тыс. единиц вооружения военной техники, в числе которой более 300 танков Т-72 различных модификаций, в том числе модернизированные танки с увеличенными боевыми характеристиками Т-72Б3М.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении подразделений дивизии современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82АМ.

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