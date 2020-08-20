Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.08.2020 (18:44)

Отдельный комендантский Преображенский полк ЗВО отметил праздник Преображения Господня

В отдельном комендантском Преображенском полку Западного военного округа прошли мероприятия, посвященные православному празднику Преображения Господня. В этот день верующие вспоминают евангельское событие, когда Христос на горе Фавор впервые предстал перед апостолами в своём божественном обличии. По данному случаю в полку состоялось торжественное построение.

Настоятель полкового храма епископ Иероним провёл на плацу молебен. Сами военнослужащие прочитали молитву праздника и под сопровождение оркестра исполнили Марш Преображенского полка.

На мероприятии в военном городке Лефортово присутствовало командование полка, представители высшего военного руководства, а также родственники военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военные автоинспекторы ЗВО задержали угнанное транспортное средство в рамках специального учения «Страж-2020» в Ленинградской области
Оказание помощи терпящему бедствие кораблю продемонстрируют военнослужащие ЗВО на форуме «Армия-2020» в Кронштадте
Военные полицейские ЗВО приняли участие в борьбе с диверсантами в ходе специальных учений «Страж-2020»
Освобождение судна, захваченного пиратами, продемонстрируют боевые пловцы ЗВО на форуме «Армия-2020» в Кронштадте

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false