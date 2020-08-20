20.08.2020 (18:44)
Отдельный комендантский Преображенский полк ЗВО отметил праздник Преображения Господня
В отдельном комендантском Преображенском полку Западного военного округа прошли мероприятия, посвященные православному празднику Преображения Господня. В этот день верующие вспоминают евангельское событие, когда Христос на горе Фавор впервые предстал перед апостолами в своём божественном обличии. По данному случаю в полку состоялось торжественное построение.
Настоятель полкового храма епископ Иероним провёл на плацу молебен. Сами военнослужащие прочитали молитву праздника и под сопровождение оркестра исполнили Марш Преображенского полка.
На мероприятии в военном городке Лефортово присутствовало командование полка, представители высшего военного руководства, а также родственники военнослужащих.
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