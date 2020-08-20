Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.08.2020 (18:40)

Военные автоинспекторы ЗВО задержали угнанное транспортное средство в рамках специального учения «Страж-2020» в Ленинградской области

Военные автоинспекторы Западного военного округа в результате преследования блокировали и задержали угнанное транспортное средство в ходе специального учения подразделений военной полиции «Страж-2020» в Ленинградской области.

По условиям учения, военные автоинспекторы Западного военного округа получили задачу на задержание автомобиля, не выполнившего законные требования инспектора ВАИ об остановке транспортного средства.

К задержанию нарушителя был привлечен дополнительный экипаж ВАИ, находящийся на ближайшем посту ДПС. Силами двух экипажей военной автоинспекции были выполнены мероприятия по преследованию, блокированию и задержанию ТС, на узком участке дороги транспортное средство было блокировано. Также в ходе розыгрыша тактического эпизода инспекторами был отработан алгоритм действий по обнаружению и задержанию автомобильного транспорта, пытающегося проникнуть в район блокирования ДРГ, либо выйти из района блокирования.

После задержания транспортного средства военные автоинспекторы продолжили выполнять задачи регулирования дорожного движения на дорогах общего пользования и маршрутах движения воинских колонн.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Оказание помощи терпящему бедствие кораблю продемонстрируют военнослужащие ЗВО на форуме «Армия-2020» в Кронштадте
Военные полицейские ЗВО приняли участие в борьбе с диверсантами в ходе специальных учений «Страж-2020»
Освобождение судна, захваченного пиратами, продемонстрируют боевые пловцы ЗВО на форуме «Армия-2020» в Кронштадте
На Балтийском флоте прошло пожарно-тактическое учение

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false