20.08.2020 (18:37)
Корабли Черноморского флота провели учение по уничтожению подводных диверсантов в Средиземном море
Экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ), выполняющие задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, провели учение по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) в акватории пункта базирования кораблей.
По легенде учения дежурными силами были обнаружены две быстроходные лодки с группой неизвестных лиц, направляющиеся в сторону пункта базирования кораблей ЧФ.
В ходе учения противодиверсионный катер типа «Грачонок» и патрульный катер «Раптор» вышли на перехват целей. После идентификации объектов как условного противника личный состав произвёл предупредительные выстрелы из крупнокалиберных пулемётов.
Условные диверсанты в ответ открыли огонь из огнестрельного оружия и разделились на две группы. Одна лодка начала движение с попыткой захвата спасательного буксирного судна «СБ-36», находящегося в акватории базы, вторая совершила разворот и спуск с борта лодки в воду порядка 10 диверсантов в водолазном снаряжении.
Обе лодки были перехвачены и уничтожены противодиверсионными катерами, после чего на поиск условных диверсантов выдвинулись боевые пловцы отряда ПДСС.
С целью профилактических действий корабли ЧФ, в том числе фрегат «Адмирал Макаров» и морской тральщик «Иван Голубец» провели условное гранатометание, а также выполнили проворачивание винтов для недопущения минирования подводной части кораблей.
В ходе успешных действий по применению гранат условные диверсанты осуществили всплытие и были захвачены отрядом ПДСС.
Роль условного противника выполняли водолазные специалисты с фрегата «Адмирал Макаров» на штатных быстроходных лодках «БЛ-680».
В рамках учения была проверена эффективность решения личным составом задач борьбы с противодиверсионными силами и средствами условного противника в дальней морской зоне. Всего было задействовано около 10 кораблей, катеров и судов обеспечения ЧФ и более 500 военнослужащих.