20.08.2020 (18:30)

Психологи Черноморского флота готовят фрегат к боевой службе в море

В ходе проведения специального учения по военно-политической работе под руководством специалистов Департамента психологической работы Министерства обороны Российской Федерации были организованы мероприятия по психологической подготовке экипажа фрегата Черноморского флота к выходу в море.

На практическом занятии с боевым расчетом ГКП-БИП-штурман (главного командного пункта – боевого информационного поста – штурман) на базе учебного тренировочного комплекса Черноморского флота был отработан алгоритм действий экипажа корабля в условиях возникновения нештатных ситуаций при прохождении судном узкости и района интенсивного судоходства в проливе.

Специалистом-психологом были проведены мероприятия, направленные на развитие таких профессионально важных качеств, как устойчивость вестибулярного аппарата, коммуникативность в группе, стрессоустойчивость, внимательность. В ходе занятия психологом осуществлялось наблюдение за расчетом и оценка их актуального психологического состояния с целью последующей корректировки процесса психологической подготовки. После проведения занятия с расчетом был осуществлен замер показателей функционального состояния и доведены рекомендации для последующей индивидуальной работы.

С целью развития специальных профессионально важных качеств аварийного расчета в ходе борьбы за живучесть корабля «Борьба с пожаром» и «Борьба с водой» специалистом-психологом были проведены мероприятия по психологической подготовке личного состава, направленные на активизацию внимания и памяти, навыков действий в экстремальных ситуациях, а также на мобилизацию психофизиологического состояния военнослужащих.

В процессе тренировки по ликвидации очага возгорания и борьбы с водой в условиях возникновения нештатной ситуации на корабле психолог осуществлял наблюдение за аварийным расчетом, оценивал согласованность действий личного состава и особенности поведения отдельных военнослужащих.

С целью повышения уровня психологической готовности личного состава боевой части фрегата к действиям по предназначению специалистами-психологами были проведены мероприятия психологической подготовки с использованием элементов полосы препятствий «Морская».

Выработка таких профессиональных качеств как стрессоустойчивость, сохранение интеллектуальной активности при высоких физических нагрузках, устойчивость вестибулярного аппарата – требует нестандартного подхода. На полосе, насыщенной стресс-факторами, личному составу было необходимо дополнительно решать интеллектуальные задачи, направленные на тренировку запоминания большого количества информации и оценки реальной ситуации.

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