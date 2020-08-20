20.08.2020 (18:22)

Российские моряки провели тренировку по спасательной подготовке в рамках конкурса «Кубок моря-2020»

В рамках подготовки к международному конкурсу «Кубок моря-2020» в пункте базирования кораблей ВМС Азербайджанской Республики российские моряки провели тренировки по использованию спасательных средств.

На данном этапе тренировок участникам конкурса предстоит выработать тактику прохождения дистанции на спасательном плоту, а также отработать порядок одевания спасательных гидрокостюмов.

Данный эпизод в соответствии с положением о проведении конкурса проводится в ограниченной акватории порта возле причала. Команда из пяти человек в кротчайшие строки должна надеть спасательные гидрокомбинезоны и проплыть дистанцию в 25 метров к спасательному плоту, сесть в него и с использованием штатных весел прибыть к линии финиша.

Конкурс «Кубок моря-2020» будет проходить в военно-морской базе «Пута» ВМС Азербайджанской Республики с 24 августа по 4 сентября. В период проведения состязаний морякам предстоит показать свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

В этом году в состязаниях примут участие две команды: Российскую Федерацию представит малый артиллерийский корабль «Махачкала» Каспийской флотилии, команда Азербайджанской Республики выступит на патрульном корабле G-122.

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