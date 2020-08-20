20.08.2020 (18:04)

На форуме «Армия-2020» будет представлен уникальный интерактивно-выставочный модуль «Юнармейская карусель»

Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» представит на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» уникальный интерактивно-выставочный модуль «Юнармейская карусель».

«Испытать ее могут все желающие. Это будет настоящий квест, состоящий из нескольких захватывающих этапов. Не хочется сейчас раскрывать все тайны, но скажу так – задания будут как на физическую выносливость, так и на развитие интеллекта. За каждый успех на «полосе препятствий» мы гарантируем посетителям призы и подарки. Наша задача – сделать так, чтобы каждый унес что-то ценное: будь то знания, опыт, отличное настроение, или предложение о сотрудничестве», – подчеркнул лидер Юнармии, Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Интерактивно-выставочный модуль «Юнармейская карусель», поделенный на семь тематических пространств, расположен у входной группы КВЦ «Патриот».

Юнармия – Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, которое было основано четыре года назад по инициативе Министра обороны Сергея Шойгу и при поддержке Президента РФ. На сегодня в рядах движения насчитывается более 700 тысяч участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное, развитие молодежи.

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