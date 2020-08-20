20.08.2020 (17:41)

В армии ВВС и ПВО организованы мероприятия психологической подготовки летного состава

На аэродроме Бельбек в рамках специального учения по военно-политической работе специалисты психологической службы 4-й армии ВВС и ПВО под руководством представителей Департамента психологической работы Министерства обороны Российской Федерации провели психологическую подготовку летного состава.

В ходе предварительной подготовки к полетам на пункте психологической работы в том числе осуществлялась подготовка к действиям в случае возникновения нештатных ситуаций в полете. Отработана тренировка с использованием метода «Пеший по летному», а также техник, направленных на развитие оперативной памяти, внимания, мышления. Продемонстрировано участие психолога авиационной части в ходе отработки усложненного полетного задания членами летного экипажа на авиационном тренажере вертолета Ми-8. Осуществлено обучение летчиков навыкам регуляции функционального состояния в процессе выполнения полета.

В день проведения полетов военно-авиационные психологи приняли участие в процессе предполетного контроля. Оценка актуального психического состояния включала в себя определение уровня развития оперативной памяти, объема распределения устойчивости и переключаемости внимания, особенностей репродуктивного мышления и способности оперировать пространственными представлениями, а также степени утомления. По результатам психологического обследования летного состава перед началом предполетных указаний психологи совместно со специалистом медицинской службы представляют командиру авиационной части рекомендации по допуску летного состава к выполнению задач.

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