20.08.2020 (17:39)

Экипажи ВТА отработали наиболее сложные виды летной подготовки



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи ВТА отработали наиболее сложные виды летной подготовки

В Тверской области в соединении военно-транспортной авиации на аэродроме Мигалово прошли командирские полеты, в которых были задействованы более 10 самолетов Ил-76мд и Ан-22 «Антей».

Особенность данных полетов заключается в том, что в них принимает участие весь руководящий состав соединения, с целью отработки методики сложных элементов полетов для последующего обучения молодых специалистов, в число которых входят и выпускники вузов 2020 года.

В ходе летных смен были отработаны различные элементы боевой подготовки, включая взлет и посадку на грунт, имитация отказа двигателя и посадка с выключенным двигателем и посадка по приборам.

«Полеты прошли без замечаний, все цели и задачи были достигнуты в полном объеме. Летная выучка руководящего состава соединения находится на высоком уровне»: - заявил после окончания полетов командир соединения гвардии полковник Игорь Матвеев.

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