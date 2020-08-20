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20.08.2020 (17:39)

Экипажи ВТА отработали наиболее сложные виды летной подготовки

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В Тверской области в соединении военно-транспортной авиации на аэродроме Мигалово прошли командирские полеты, в которых были задействованы более 10 самолетов Ил-76мд и Ан-22 «Антей».

Особенность данных полетов заключается в том, что в них принимает участие весь руководящий состав соединения, с целью отработки методики сложных элементов полетов для последующего обучения молодых специалистов, в число которых входят и выпускники вузов 2020 года. 

В ходе летных смен были отработаны различные элементы боевой подготовки, включая взлет и посадку на грунт, имитация отказа двигателя и посадка с выключенным двигателем и посадка по приборам.

«Полеты прошли без замечаний, все цели и задачи были достигнуты в полном объеме. Летная выучка руководящего состава соединения находится на высоком уровне»: - заявил после окончания полетов командир соединения гвардии полковник Игорь Матвеев.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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