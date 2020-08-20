20.08.2020 (17:31)

Эвакуацию и ремонт поврежденной в бою техники в полевых условиях отработали на спецучении подразделения МТО ЮВО

Район комплексного восстановления и ремонта группировки войск развернули подразделения ремонтно-восстановительного полка Южного военного округа (ЮВО) на специальном учении в Астраханской области.

В полевых условиях специалисты материально-технического обеспечения (МТО) отработали эвакуацию из района массового выхода из строя вооружения и военной техники, ее ремонт и восстановление с последующей передачей в боевые подразделения.

Мастерская измерительной техники полка впервые применила новейший метрологический комплекс ПЛИТ А2-4/4М для поверки приборов отремонтированной техники.

Всего для эвакуации и ремонта техники было задействовано более 220 военнослужащих ремонтных подразделений и 155 единиц специальной техники.

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальное учение МТО привлечено более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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