20.08.2020 (17:29)

Технические ракетные базы ЮВО обеспечили боеприпасами войска на спецучении МТО в районах боевого предназначения

Развертывание технических ракетных баз в районах боевого предназначения обеспечили силы материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) в рамках специального учения в Астраханской области.

Личный состав технических ракетных баз отработал перегрузку зенитных управляемых ракет с железно-дорожного транспорта в автомобильный транспорт на необорудованном железнодорожном участке. Выездной метрологической группой была произведена поверка средств измерений аппаратуры контрольно-проверочной машины КПМ 9В839М.

После доставки боеприпасов к транспорту зенитного ракетного соединения в полевых условиях специалисты технических ракетных баз выполнили регламентные работы по техническому обслуживанию ракет.

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальное учение МТО привлечено более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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