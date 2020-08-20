20.08.2020 (17:26)

Район тылового обеспечения в Астраханской области развернуло на спецучении соединение МТО ЮВО

Развертывание района тылового обеспечения отработало соединение материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) в Астраханской области в ходе специального учения.

В целях маскировки при оборудовании района тылового обеспечения впервые были использованы быстровозводимые элементы полевого склада, включая ограждение, контрольно-пропускной пункт, имитаторы штабелей с боеприпасами и другого оборудования.

Военнослужащие развернули армейский полевой артиллерийский склад, подвижной хлебозавод, продовольственный и вещевой склады, банно-прачечный комбинат, полевой склад горючего и пункт содержания резервных запасов питьевой воды.

Специалистами МТО в полевых условиях было организовано проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продовольствия силами подвижной лаборатории.

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальное учение МТО привлечено более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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