20.08.2020 (17:23)

На спецучении МТО ЮВО впервые задействовали водный транспорт не военного назначения для воинских морских перевозок

Организация перевозки войск и материальных средств морским транспортом гражданских судовладельцев впервые была отработана на специальном учении по материально-техническому обеспечению (МТО) в Южном военном округе (ЮВО).

Около 100 военнослужащих и 60 ед. военной техники переправили через Керченский пролив с использованием железнодорожного и автомобильного паромов и грузового морского судна.

Также в рамках учения на линии порт Кавказ – Керченский морской порт была развернута комендатура ВОСО водного участка, порта Крым и железнодорожной станции Керчь. Безопасность переправы обеспечили корабли Черноморского флота.

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальное учение МТО привлечено более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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