20.08.2020 (17:16)

Медицинские воинские части и подразделения ЮВО на спецучении отработали эвакуацию и прием раненых на аэродромах и в морских портах

Масштабная операция по эвакуации раненых и доставке их в лечебные учреждения Южного военного округа (ЮВО) проведена в рамках специального учения по медицинскому обеспечению.

Медицинские силы и средства кораблей Черноморского флота обеспечили эвакуацию условно раненых с корабля, терпящего бедствие. На учении были отработаны различные варианты транспортировки, включая передачу раненых на спасательное судно траверзным способом, а также эвакуацию раненого вертолетом в береговую лечебную организацию.

В объединении ВВС и ПВО ЮВО штатные медицинские подразделения обеспечили доставку раненых авиационным транспортом и оказание неотложной медицинской помощи на приаэродромном приемнике, развернутом на полевом аэродроме.

Также медицинский персонал авиационных частей выполнил выгрузку раненых из воздушного судна, их эвакотранспортную сортировку, проведение предэвакуационной подготовки, погрузку на борт воздушного судна.

Медицинские подразделения соединений и воинских частей ЮВО выполнили развертывание полевых медицинских пунктов на местности, отработали групповые нормативы по специальной подготовке.

В специальном учении по медицинскому обеспечению принимают участие 10 военно-медицинских организаций, а также все медицинские воинские части и подразделения общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, Черноморского флота и Каспийской флотилии ЮВО.

Специальные учения по медицинскому обеспечению проходят на территории ЮВО в период с 18 по 21 августа с.г.

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