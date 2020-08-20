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20.08.2020 (17:12)

Массовую заправку боевой техники горючим в полевых условиях обеспечило на спецучении соединение МТО ЮВО

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Район массовой заправки горючим боевой техники мотострелкового полка был оборудован на спецучении специалистами соединения МТО Южного военного округа (ЮВО).

Мотострелки в полевых условиях заправили топливом около 150 единиц боевой техники. Заправку обеспечили подразделения автотопливозаправщиков АТЗ-12-63501, технические возможности которых обеспечивают одновременную заправку 10 транспортных средств.

Кроме существенного сокращения времени техника подразделения МТО обеспечила повышенную тонкость фильтрации выдаваемого горючего до 5 микрон.

Для обеспечения горючим мотострелковой части было задействовано до 40 специалистов МТО 36 единиц специальной техники.

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальное учение МТО привлечено до 2 тыс. личного состава войск ЮВО, около 250 единиц техники в составе более 20 соединений, воинских частей и организаций МТО, а также 125 подразделений тылового и технического обеспечения.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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