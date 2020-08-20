20.08.2020 (17:05)

Коллективные силы ОДКБ на учении «Эшелон-2020» применили новейший комплекс для массовой заправки боевой техники

На специальном учении с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Эшелон-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области развернут материально-технический район.

На учении впервые отрабатываются практические действия подразделений российских войск и иностранных контингентов заправке горючим и подвозу материальных средств при развертывании войск.

Специалисты МТО оборонных ведомств государств – членов ОДКБ во взаимодействии с подразделениями МТО Южного военного округа (ЮВО) в полевых условиях развернули полевой склад горючего (ПСГ-600), который обеспечил одновременную заправку 10 единиц автотопливозаправщиков. Для массовой заправки боевой техники задействовали 36 единиц современных средств заправки и транспортировки горючего АТЗ-12-10-63501 и автоцистерн АЦ-14-6350. В целях сокращения времени заправки было развернуто 160 участков с общим объемом запасов горючего 340 тонн.

Десятки танков и боевых машин пехоты пополнили запасы топлива за несколько минут, после чего экипажи танкового и мотострелкового батальонов продолжили выполнение учебно-боевых задач. В учении под руководством заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова принимают участие воинские контингенты государств – членов Организации и оперативной группы Объединенного штаба ОДКБ.

К учению, которое продлится до 20 августа, привлекается около 1 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 250 единиц техники.

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