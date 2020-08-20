20.08.2020 (16:36)

Коллективные силы ОДКБ на учении «Эшелон-2020» выполнили массовую эвакуацию техники с поля боя и ее восстановление



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Коллективные силы ОДКБ на учении «Эшелон-2020» выполнили массовую эвакуацию техники с поля боя и ее восстановление

На специальном учении с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Эшелон-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области выполнена масштабная эвакуация и ремонт боевой техники.

На учении впервые отрабатываются практические действия подразделений российских войск и иностранных контингентов по ремонту автомобильной и бронетанковой техники в полевых условиях.

Ремонтно-эвакуационными подразделениями была отработана эвакуация условно поврежденной бронетехники с поля боя и ее транспортировка в мастерские. На учении также впервые был задействован мобильный ремонтно-восстановительный поезд. Оборудование поезда позволяет в полевых условиях выполнять полный комплекс ремонта крупных элементов корпуса и ходовой части боевой техники, а также замену и настройку сложного электронного и механического оборудования.

В учении под руководством заместителя командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Виктора Воронова принимают участие воинские контингенты государств – членов Организации и оперативной группы Объединенного штаба ОДКБ.

К учению, которое продлится до 20 августа, привлекается около 1 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 250 единиц техники.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице