Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.08.2020 (16:33)

Военная полиция ЮВО на спецучении «Страж-2020» выполнила задачи в рамках миротворческих миссий в условиях вооруженного конфликта

Фото Видео

Задачи организации службы батальона военной полиции в условиях международного военного конфликта выполнили подразделения военной полиции Южного военного округа (ЮВО) на специальном учении «Страж-2020».

Военные полицейские обеспечили охрану центра примирения враждующих сторон, отработав отражение нападения диверсионной разведывательной группы на наблюдательный пост. Подразделение усиления батальона военной полиции блокировало захваченный диверсантами объект и уничтожило условного противника.

Также военные полицейские обеспечили безопасность и охрану условных беженцев при сопровождении их в фильтрационный лагерь.

Подразделения военной полиции на учении продемонстрировали порядок обеспечения безопасности при проведении гуманитарной акции, а также совместно с военной автоинспекцией организовали сопровождение сотрудников полевого банка.

В процессе обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники военной полиции задействовали на учении новое транспортное средство ВАИ с использованием беспилотного летательного аппарата, предназначенного для розыска отставшей и похищенной техники.

Масштабное специальное учение по применению подразделений военной полиции ВС РФ «Страж-2020» проходит на территории ЮВО в период с 18 по 21 августа.

Специальные задачи, согласно замыслу тактических эпизодов, военные полицейские выполняют на общевойсковых полигонах в Адыгее, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В преддверии международного этапа конкурса Эльбрусское кольцо-2020 команда ВДВ провела тренировку на горной полосе препятствий
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл с проверкой в войска Южного военного округа
Эвакуацию и ремонт поврежденной в бою техники в полевых условиях отработают на спецучении подразделения МТО ЮВО
Подразделения военной полиции отразили нападение условных диверсантов

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false