20.08.2020 (16:33)

Военная полиция ЮВО на спецучении «Страж-2020» выполнила задачи в рамках миротворческих миссий в условиях вооруженного конфликта



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военная полиция ЮВО на спецучении «Страж-2020» выполнила задачи в рамках миротворческих миссий в условиях вооруженного конфликта

Задачи организации службы батальона военной полиции в условиях международного военного конфликта выполнили подразделения военной полиции Южного военного округа (ЮВО) на специальном учении «Страж-2020».

Военные полицейские обеспечили охрану центра примирения враждующих сторон, отработав отражение нападения диверсионной разведывательной группы на наблюдательный пост. Подразделение усиления батальона военной полиции блокировало захваченный диверсантами объект и уничтожило условного противника.

Также военные полицейские обеспечили безопасность и охрану условных беженцев при сопровождении их в фильтрационный лагерь.

Подразделения военной полиции на учении продемонстрировали порядок обеспечения безопасности при проведении гуманитарной акции, а также совместно с военной автоинспекцией организовали сопровождение сотрудников полевого банка.

В процессе обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники военной полиции задействовали на учении новое транспортное средство ВАИ с использованием беспилотного летательного аппарата, предназначенного для розыска отставшей и похищенной техники.

Масштабное специальное учение по применению подразделений военной полиции ВС РФ «Страж-2020» проходит на территории ЮВО в период с 18 по 21 августа.

Специальные задачи, согласно замыслу тактических эпизодов, военные полицейские выполняют на общевойсковых полигонах в Адыгее, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.

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