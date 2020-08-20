20.08.2020 (16:21)

Российские зенитчики в Таджикистане уничтожили рой ударных беспилотников

Военнослужащие зенитной ракетной батареи 201-й военной базы в Таджикистане отразили атаку ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника на оборонительные позиции войск.

В ходе прикрытия воздушного пространства над районом обороны мотострелкового батальона расчеты зенитных установок ЗУ-23, установленные на высокопроходимые автомобили Урал, прицельным огнем из 23-милиметровых пушек уничтожили подлетающие дроны противника. Координаты для воздушных целей были переданы наблюдателями через командный пункт противовоздушной обороны.

Кроме того, в целях скрытного перемещения зенитных установок на запасные огневые позиции военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты выполнили ряд специальных задач по постановке аэрозольных завес при помощи термодымовой аппаратуры.

В ходе розыгрыша тактического эпизода зенитчики получили практику в ведении разведки, сопровождении и уничтожении воздушных целей в условиях ведения противником активного радиолокационного подавления.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице