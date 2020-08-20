20.08.2020 (16:18)

Екатеринбургские юнармейцы примут участие в военно-техническом форуме «Армия-2020»

Юнармейцы примут участие в военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдет в конце августа в Екатеринбурге.

Более 20 юнармейцев будет задействовано в организации мероприятия. Они выступят в роли волонтеров и будут оказывать помощь гостям форума, сопровождать ветеранов Великой Отечественной войны. Также юнармейцы будут участвовать в торжественной церемонии поднятия государственного флага.

Военно-технический форум «Армия-2020» пройдет на полигоне «Свердловский» с 27 по 29 августа. Добраться до него можно будет на автобусах от КПП 32 городка на улице Симферопольская, от станций метро «Проспект Космонавтов» и «Ботаническая», торгового центра «Академический» и из микрорайона Солнечный, а также от штаба ЦВО на проспекте Ленина, 71. Автобусы будут отходить по мере наполнения. Для автолюбителей на территории полигона откроют стоянку на одну тысячу мест.

«Юнармия» - Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, которое было основано три года назад по инициативе главы Минобороны Сергея Шойгу и при поддержке президента России. На сегодня в рядах движения насчитывается свыше 600 тысяч участников. Главной задачей движения является патриотическое воспитание, а также интеллектуальное, физическое и социальное развитие молодежи.

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