20.08.2020 (16:06)

Аэромобильный пункт управления ЦВО переброшен на учение в Челябинской области

Аэромобильный пункт управления Центрального военного округа (ЦВО) переброшен в Челябинскую область на учение гвардейской танковой дивизии.

Специалисты войск связи прибыли в позиционный район и приступили к развертыванию и маскировке пункта управления на местности. Аэромобильный пункт управления будет действовать в составе созданной системы связи и управления группировкой, а также перебрасываться на наиболее важные направления практических действий.

Мобильный пункт управления размещен на базе двух микроавтобусов с малогабаритными прицепами. Аэромобильный пункт способен обеспечить командный состав группировки войск всеми современными услугами связи: защищенной видеоконференцсвязью, режимной телефонией, радиосвязью и системой передачи данных.

Всего к учению гвардейской танковой дивизии ЦВО, которое завершится 28 августа, привлечено более 8 тыс. военнослужащих и свыше 1.8 тыс. единиц вооружения военной техники, в числе которой более 300 танков Т-72 различных модификаций, в том числе модернизированные танки с увеличенными боевыми характеристиками Т-72Б3М.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении подразделений дивизии современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82АМ.



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