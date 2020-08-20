20.08.2020 (16:03)

В ходе ночных учений в горах Тувы разведчики уничтожили условного противника

Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, в рамках учения уничтожили условного противника в условиях горной местности в ночное время.

По замыслу тактико-специального учения военнослужащие совершили ночной марш-бросок на 20 км в обозначенный район. После прибытия на место командиром группы была поставлена задача на ведение разведки с использованием специального комплекса разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец». При проведении разведывательно-поисковых действий в назначенном районе разведчики обнаружили базовый лагерь условного противника, координаты расположения которого были переданы командованию.

Получив информацию по месту расположения, количеству техники и личного состава условного противника, было принято решение о его уничтожении. Расчеты самоходных артиллерийских орудий «Нона-СВК» выполнили стрельбы по живой силе и бронетехнике условного. Корректировку огня и контроль поражения целей обеспечивали в небе расчеты БпЛА «Орлан-10».

В тактико-специальном учении было задействовано около 500 военнослужащих и 50 единиц специальной и военной техники.



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