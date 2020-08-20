20.08.2020 (16:01)
Гости форума «Армия-2020» в Екатеринбурге смогут сфотографироваться и прокатиться на современной военной технике
Все посетители международного военно-технического форума «Армия-2020» в Екатеринбурге смогут сделать яркие фотографии на память на фоне современной и исторической военной техники. Для активных пользователей социальных сетей и просто любителей красочных фото организаторы форума развернут выставку из более чем ста пятидесяти образцов вооружения и военной техники родов и видов войск, состоящих на вооружении российской армии.
Любители истории смогут проследить развитие отечественной конструкторской мысли на примере легендарного танка Т-34 и современной модификации основного боевого танка Т-72 Вооруженных Сил России. Также зрители смогут сравнить применявшуюся в сражениях Великой Отечественной войны 76-мм противотанковую пушку ЗиС-3 образца 1942 года и современную 100-мм пушку МТ-12 «Рапира», прозванную за свою точность артиллерийской винтовкой.
Кроме того, площадка для детей в этом году будет увеличена в 4 раза. На ней будет игровая зона с батутами и другими увеселительными мероприятиями. Впервые будет развернут специальный медицинский модуль, где военные врачи смогут провести диагностические мероприятия - УЗИ, ЭКГ, проверку артериального давления и уровня сахара в крови. Традиционно на площадке форума будут работать фуд-корты, все желающие смогут отведать солдатскую кашу.
Военно-технический форум «Армия-2020» пройдет на полигоне Свердловский с 27 по 29 августа. Добраться до него можно будет на автобусах от КПП 32 городка на улице Симферопольская, от станций метро «Проспект Космонавтов» и «Ботаническая», торгового центра «Академический» и из микрорайона Солнечный, а также от штаба ЦВО на проспекте Ленина, 71. Автобусы будут отходить по мере заполнения. Для удобства автолюбителей на территории полигона откроют стоянку на одну тысячу мест.