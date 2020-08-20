20.08.2020 (16:01)

Гости форума «Армия-2020» в Екатеринбурге смогут сфотографироваться и прокатиться на современной военной технике

Все посетители международного военно-технического форума «Армия-2020» в Екатеринбурге смогут сделать яркие фотографии на память на фоне современной и исторической военной техники. Для активных пользователей социальных сетей и просто любителей красочных фото организаторы форума развернут выставку из более чем ста пятидесяти образцов вооружения и военной техники родов и видов войск, состоящих на вооружении российской армии.

Любители истории смогут проследить развитие отечественной конструкторской мысли на примере легендарного танка Т-34 и современной модификации основного боевого танка Т-72 Вооруженных Сил России. Также зрители смогут сравнить применявшуюся в сражениях Великой Отечественной войны 76-мм противотанковую пушку ЗиС-3 образца 1942 года и современную 100-мм пушку МТ-12 «Рапира», прозванную за свою точность артиллерийской винтовкой.

Кроме того, площадка для детей в этом году будет увеличена в 4 раза. На ней будет игровая зона с батутами и другими увеселительными мероприятиями. Впервые будет развернут специальный медицинский модуль, где военные врачи смогут провести диагностические мероприятия - УЗИ, ЭКГ, проверку артериального давления и уровня сахара в крови. Традиционно на площадке форума будут работать фуд-корты, все желающие смогут отведать солдатскую кашу.

Военно-технический форум «Армия-2020» пройдет на полигоне Свердловский с 27 по 29 августа. Добраться до него можно будет на автобусах от КПП 32 городка на улице Симферопольская, от станций метро «Проспект Космонавтов» и «Ботаническая», торгового центра «Академический» и из микрорайона Солнечный, а также от штаба ЦВО на проспекте Ленина, 71. Автобусы будут отходить по мере заполнения. Для удобства автолюбителей на территории полигона откроют стоянку на одну тысячу мест.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице