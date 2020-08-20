20.08.2020 (15:57)

Участники международного конкурса «Снайперский рубеж» приступила к тренировкам

Команда российских снайперов, прибывших для участия в конкурсе Армейских международных игр «Снайперский рубеж» в рамках карантинных мероприятий успешно проходят период адаптации.

Команда российских снайперов по прибытию приступили к проведению личных тренировок на выносливость, физическую силу, а также проводят занятия по специальной подготовке.

В рамках Армейских международных игр на полигонах Республики Беларусь с 23 августа пройдут три конкурса: «Уверенный прием» – соревнование подразделений связи, «Снайперский рубеж» – соревнование снайперов и «Полярная звезда» – соревнования подразделений специального назначения.

Всего на территории Республики Беларусь в армейских играх примут участие 13 команд из 7 государств, в том числе Российская Федерация, Вьетнам, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Сербия и команда-хозяйка конкурса.

В состав российской команды вошли победители всеармейского этапа конкурса среди военнослужащих на лучшую выучку снайперских подразделений «Снайперский рубеж» – курсанты Дальневосточного ВОКУ и военнослужащие Восточного военного округа.

Торжественная церемония открытия международного конкурса «Уверенный приём» состоится 23 августа на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

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