20.08.2020 (15:55)

На территории Военной академии Республики Беларусь проведены первые тренировки российской команды – участницы конкурса «Уверенный приём»

Участники команды, представляющие Вооруженные Силы Российской Федерации на международном конкурсе «Уверенный прием», который впервые пройдет в Минске, расположились на базе Военной академии Республики Беларусь. Российские воины-связисты практически сразу приступили к тренировкам.

В ходе первого дня экипажем командно-штабной машины P-142 была поведена тренировка по передаче сообщений голосом без средств радиосвязи, а радиотелеграфисты выполнили упражнение по приёму на слух телеграфного кода Морзе. Специалисты IT-технологий повторили алгоритм развертывания специального оборудования.

Одновременно с выполнением конкурсных испытаний российские военнослужащие провели тренировки по физической подготовке и выполнили нормативы по РХБ защите.

Стоит отметить, что помимо смены места проведения конкурса в этом году были внесены существенные изменения и дополнения в порядок выполнения упражнений.

Так, например, была видоизменена «Военизированная эстафета» и добавлен этап «Работа на оборудовании IT-структуры».

Справочно:

Торжественная церемония открытия международного конкурса «Уверенный приём» состоится 23 августа на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Сами основные мероприятия состоятся в столице Союзного государства, а также на базе полигона Уручье 120-й гвардейской отдельной механизированная бригады Вооруженных сил Республики Беларусь.

Российская команда была сформирована по результатам проведения всеармейского этапа конкурса среди военнослужащих на лучшую выучку специалистов связи «Уверенный прием». В её состав вошли представителей видов и родов войск, Западного военного округа, а также курсанты Военной академии связи имени С.М. Буденного.

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