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20.08.2020 (15:47)

Российская команда, принимающая участие в конкурсе «Полярная звезда» в Белоруссии, приступила к индивидуальным тренировкам

Команда российских десантников, прибывших для участия в конкурсе Армейских международных игр «Полярная звезда», в рамках карантинных мероприятий успешно проходят период адаптации.

Десантники по прибытии приступили к проведению личных тренировок на выносливость, физическую силу, совершают марш-броски и проводят занятия по специальной подготовке.

В рамках Армейских международных игр на полигонах Республики Беларусь с 23 августа пройдут три конкурса: «Уверенный прием» – соревнование подразделений связи, «Снайперский рубеж» – соревнование снайперов и «Полярная звезда» – соревнования подразделений специального назначения.

В этих конкурсах примут участие 13 команд из 7 государств: Российской Федерации, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана, Армении, Сербии и команды хозяйки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
АрМИ , Полярная звезда
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