20.08.2020 (15:44)

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов приказал обеспечить максимальную готовность к стратегическим учениям «Кавказ-2020»

В ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов обсудил подготовку к стратегическим командно-штабным учениям (СКШУ) «Кавказ-2020».

«Сегодня мы заслушаем доклады о проведении второго этапа специальных учений и в ходе работы на полигонах проведем оценку практических действий войск и сил», – заявил генерал армии Валерий Герасимов.

«Российские войска должны в ходе масштабных учений на юге страны создать условия для безусловного выполнения задач предстоящего стратегического командно-штабного учения, – сказал начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ. – Результатом проведенного комплекса специальных учений должно стать создание условий для безусловного выполнения войсками учебно-боевых задач и успешного проведения СКШУ «Кавказ-2020».

Он напомнил, что на прошлой неделе прошло девять учений первого этапа, была развернута система управления войсками и силами Южного военного округа. Сейчас идет второй этап, отрабатываются вопросы материально-технического обеспечения, подготовка техники, в том числе воздушной. Также оборудуются полевые аэродромы. Еще к учениям привлекли Военно-медицинскую академию, восемь госпиталей, четыре санатория.

Также идет обеспечение флота. Военнослужащие отрабатывают оборону пунктов базирования, противодиверсионную борьбу, поиск и уничтожение подводных лодок условного противника, оказание помощи терпящим бедствие судам.

Органы военно-политической работы, военная полиция, подразделения материально-технического и медицинского обеспечения тренируются проводить операции по эвакуации беженцев, защите населения в районе условного вооруженного конфликта, обеспечению правопорядка, поддержанию высокого морального духа военнослужащих, участвующих в учениях.



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