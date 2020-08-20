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20.08.2020 (15:21)

Российская команда по военно-медицинскому многоборью провела тренировки на роботах-манекенах

Российская команда по военно-медицинскому многоборью в рамках подготовки к конкурсу «Военно-медицинская эстафета» провела тренировки на симуляционном оборудовании, предоставленном узбекской стороной. Занятия прошли на учебном полигоне Фориш в Джизакской области Узбекистана. Принимающая сторона ознакомила участников Армейских международных игр-2020 с особенностями манекенов и ответила на вопросы о порядке проведения медицинских манипуляций.

Средний и младший медицинский персонал российской сборной в течение нескольких часов отрабатывал на роботах-манекенах сердечно-легочную реанимацию, зондовое промывание желудка, внутривенное введение лекарственных препаратов и различные техники наложения повязок. Врачебный состав команды решал ситуационные задачи военно-профессиональной направленности на четырех практических станциях. Получая первичную информацию о жалобах и симптомах «пациентов», врачи в кротчайшие сроки определяли методы исследования, назначали диагноз и лечение.

Справочно:

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
АрМИ , Военно-медицинская эстафета
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