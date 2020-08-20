20.08.2020 (15:05)

В Самаре стартовал чемпионат ЦВО по летнему офицерскому троеборью

В Самаре стартовал чемпионат Центрального военного округа (ЦВО) по летнему офицерскому троеборью. Он проходит на универсальном спортивном комплексе самарского филиала ЦСКА.

В соревнованиях принимают участие около 100 спортсменов, представляющих 20 команд из воинских частей и соединений ЦВО, а также военных вузов, дислоцированных в Екатеринбурге, Самаре, Тольятти, Новосибирске, Тюмени, Оренбурге, Вольске, Омске, Пензе и Ульяновске.

Военнослужащие будут соревноваться в стрельбе из пистолета Макарова, плавании и беге на различные дистанции. Лучшие спортсмены определятся в трех возрастных группах: до 30 лет, от 30 до 40 лет и старше 40 лет.

Победители чемпионата ЦВО представят округ на Чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по летнему офицерскому троеборью, который пройдет в Самаре в сентябре.

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