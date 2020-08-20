20.08.2020 (15:00)

Для участников конкурса «Морской десант» созданы все условия для полноценного и здорового питания

Для участников конкурса «Морской десант» созданы все условия для полноценного и здорового питания. В частности, организаторами изучены национальные особенности питания всех команд. Питание спланировано с учетом приготовления трех-четырех блюд с организацией шведского стола с учетом блюд национальной русской, азиатской и европейской кухонь. Также в столовой подаются вегетарианские блюда, свежие овощи в салат-баре и фрукты.

Принимающей стороной специально для военнослужащих, исповедующих ислам, закуплены халяльные продукты и создано специальное меню. Например, для команды из Таджикистана предусмотрено питание с учётом национальных особенностей.

На территории части, где проживают команды, и на полигоне Хмелевка, организованы торговые зоны для продажи буфетной и сувенирной продукции под брендом «Армия России».

Международном конкурс «Морской десант» пройдет в рамках Армейских международных игр - 2020 на полигоне Балтийского флота «Хмелевка» с 23 августа по 5 сентября.

Церемония открытия конкурса состоится 23 августа на полигоне Хмелевка в Калининградской области.

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