20.08.2020 (13:20)

Специалисты войск РХБ защиты отработали постановку высотной водяной завесы на емкостях с токсичными отходами в Иркутской области

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, которые прибыли в составе сводного отряда Министерства обороны Российской Федерации в г. Усолье-Сибирское в Иркутской области для проведения мероприятий по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на территории «Усольехимпром», отработали действия по постановке высотной водяной завесы на емкостях с токсичными отходами.

Для этого военнослужащие использовали универсальную тепловую машину УТМ-80, которая позволяет проводить специальную обработку техники и военных объектов на высоте до 20 метров. Высотная водяная завеса позволит предотвратить распространение ядовитого облака при разгерметизации емкостей во время их перекачки отходов их одной емкости в другую, если высота водяной завесы расчетов АРС-14КМ будет недостаточна.

Кроме этого, универсальная тепловая машина позволяет обеспечить подогрев щелочного раствора до 100 градусов Цельсия для дальнейшей профилактической обработки этим раствором аварийных емкостей.

Отработка действий по постановке завесы проводилась для подготовки подразделений РХБ защиты к основному этапу работ, который начнется после окончания рекогносцировки территории промышленной площадки и близлежащих водоемов.

Сводный отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское 10 августа. Он выполнит задачи по постановке водяных завес вокруг емкостей в случае возникновения аварийной ситуации, будет вести мониторинг химической обстановки, возьмут пробы для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха. Лабораторные исследования будут проводиться на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты.

Подразделения РХБ защиты Минобороны России привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице