20.08.2020 (13:10)

Экспедиционный отряд Северного флота подтвердил открытие российскими школьниками нового острова в заливе Вилькицкого

Экспедиционный отряд Северного флота, действующий у западного побережья Северного острова архипелага Новая Земля на морском буксире Северного флота МБ-12, подтвердил открытие российскими школьниками нового острова в заливе Вилькицкого. Участникам экспедиции, в состав которой входят и представители Русского географического общества, удалось найти новый остров во льдах ледника и произвести его фотографирование. В данный момент из-за сложной ледовой обстановки высадка на него оказалась невозможной.

Также в заливе Вилькицкого отряд наблюдал еще три сухих острова, открытых в прошлые годы.

Географическое открытие сделали восемь школьников проектной? группы «РискСат» из Троицка, Тулы, Венёва, Дедовска, Гатчины, Санкт-Петербурга и Якутска под руководством кандидата технических наук, доцента РУДН Алексея Кучейко.

Группа организована компанией «РискСат», специализирующейся на аэрокосмическом образовании молодёжи.

По данным спутникового мониторинга остров образовался 9 июля 2020 года в результате обрушения ледяной перемычки, соединявшей Северный остров архипелага Новая Земля с отступавшим ледником Вилькицкий Южный. Размеры нового острова — 410 на 200 м, площадь — 5,6 га, высота вместе с оставшимся ледяным покровом достигает 27 м. Координаты центра — 75°33'50.89"с.ш., 58°18'14.76"в.д.

Ранее школьная группа уже открывала острова в районе Новой Земли по космическим снимкам. В 2016 году школьники обнаружили остров у ледника Визе, а в 2017 году — у ледника Вилькицкий Южный. В 2019 году молодые исследователи также открыли остров в районе острова Шмидта архипелага Северная Земля.

Как пояснил научный руководитель Комплексной экспедиции Северного флота в Арктику полковник Сергей Чуркин, «в связи с появлением информации об открытии нового острова была оперативно уточнена задача экспедиционному отряду, который идёт вокруг Северного острова Новой Земли по маршруту известного исследователя Арктики Владимира Русанова».

Экспедиционный отряд, который возглавит представитель 12-го Главного управления Минобороны РФ капитан 2 ранга Сергей Зинченко, до захода в залив Вилькицкого исследовал норвежскую и русскую избы на побережье залива Норденшельда. Арктические исследователи также обнаружили в данном районе гурий (искусственное сооружение в виде груды камней), оставленный экспедицией Владимира Русанова.

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