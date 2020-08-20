20.08.2020 (13:01)

В преддверии международного этапа конкурса Эльбрусское кольцо-2020 команда ВДВ провела тренировку на горной полосе препятствий

Военнослужащие высокогорного подразделения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации в рамках подготовки к этапу международного конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» провели тренировку на горной полосе препятствий в Приэльбрусье.

Горная полоса является самым сложным специальным заданием первого этапа конкурса и состоит из следующих препятствий: подъем по вертикальным перилам на высоту не менее 3 м, спуск и подъем ящика с боеприпасами весом 24 кг, навесная переправа, спуск по вертикальным перилам на глубину не менее 5 м, переход ручья по выступающим камням, метание гранат на склоне крутизной 30-35 градусов и дальностью 25 м, переход по шатающемуся бревну, разрушенный мост, подъем по склону «Горка» крутизной 30-35 градусов и протяженностью 40-45 м, спуск «спортивным» способом по склону крутизной 30-35 градусов, протяженностью 40-45 м, ограниченный проход протяженностью не менее 5 м.

Все преграды военнослужащие преодолели в обмундировании и со штатным вооружением.

Команда ВДВ на всероссийском этапе конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» стала победителем и представляет Россию на международном этапе.

В Кабардино-Балкарской Республике на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» Министерства обороны Российской Федерации 23 августа с.г. начнется международный этап конкурса на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо-2020».

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