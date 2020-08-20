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20.08.2020 (12:45)

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл с проверкой в войска Южного военного округа

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл с проверкой в войска Южного военного округа (ЮВО).

В ходе рабочей поездки он проинспектирует завершающуюся фазу второго этапа специальных учений по развертыванию системы обеспечения группировки войск на юго-западном направлении в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

Генерал армии Валерий Герасимов заслушает доклады командования округа и должностных лиц органов военного управления о ходе проведения спецучений по видам обеспечения войск (сил).

Кроме того, начальник Генштаба ВС РФ оценит практические действия подразделений материально-технического обеспечения, военной полиции, военно-воздушных сил, а также медицинского отряда спецназначения и органов военно-политической работы на полигонах округа.

С 10 по 21 августа на территории ЮВО проходят специальные учения по видам обеспечения действий войск (сил), а также учение с органами военной полиции.

Всего в них принимает участие около 6 тыс. военнослужащих и задействовано до 750 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Южный военный округ
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